Nieuwe video toont geüpdatete visuals The Good Life

Deze mysterieuze RPG heeft een grafische update gekregen.

RPG de Good Life heeft nogal een rit achter de rug. De eerste keer dat wij het erover hadden was alweer in 2018, toen de game door middel van Kickstarter probeerde naar de Switch te komen. Daarna bleef het lang stil, tot de game afgelopen maart tijdens de Indie World Showcase plots aangekondigd werd. En ontwikkelaar Swery is nog niet eens echt “klaar” met de game, zo blijkt in een nieuwe development video. Hierin zie je o.a. hoe de graphics zijn verbeterd de laatste tijd. Deze video kun je hieronder bekijken.

The Good Life is een Daily Life Simulator waarin jij Naomi speelt, een journalist uit New York. Om een enorme schuld terug te betalen verhuis je naar een afgelegen Brits dorpje genaamd Rainy Woods, waar je foto’s maakt van bijzondere dingen en daar een reportage over schrijft. Al snel blijkt echter dat “The happiest town in the world” meer geheimen bevat dan jij oorspronkelijk had gedacht…