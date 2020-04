Nieuwe beelden van Kawaii Deathu Desu

Er is nieuw beeldmateriaal van het spel opgedoken.

Handheld Players hebben een video online gezet waar dertien minuten van het spel Kawaii Deathu Desu te zien zijn. De game verschijnt al snel op de Nintendo Switch, namelijk op 16 april. Kawaii Deathu Desu is een spel in het Beat ‘em up-genre. Bekijk de video hieronder.

In het spel blijkt dat de lichamen van Japanse popsterren zijn overgenomen door bovennatuurlijke wezens. Hun enige doel is om te kijken wie de nieuwe eigenaar is van de troon. Dit doen ze door een wedstrijd te houden. Degene die de meeste fans weet binnen te harken mag de troon van de onderwereld bezitten.