Hyper Jam komt volgende week naar Nintendo Switch

Bit Dragon’s Arena Brawler Hyper Jam is vanaf volgende week beschikbaar in de eShop! De release wordt verwacht op 17 april.

Hyper Jam biedt veel verschillende mogelijkheden tot arena gevechten voor 1 tot en met 4 spelers. Er zijn veel gevarieerde wapens zoals grote hamers, katana’s, raketlanceerders en meer! Na elke ronde kunnen de spelers een voordeel kiezen, die blijft hangen tot het eind van je spel. Alle voordelen stapelen zich op waardoor je steeds krachtiger wordt en de potjes steeds spannender worden. Er zijn ontzettend veel voordelen om van te kiezen, waardoor een spel nooit hetzelfde is!

Speel met je vrienden, of tegen bots die je zelf kan instellen. De soundtrack heeft een 80’s uitstraling met veel synthesizers, dus een gebrek aan muziek is er ook niet! De regels in de arena’s kunnen ook veranderd worden, daardoor kan je echt op je eigen manier spelen.

Benieuwd geworden? Bekijk hieronder de launch trailer van Hyper Jam!