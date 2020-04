Giraffe and Annika krijgt releasedatum; ook gelimiteerde editie bekend gemaakt

Het spel is vanaf augustus speelbaar op de Nintendo Switch.

Giraffe and Annika zal in augustus op Nintendo’s hybride console verchijnen. Ook heeft NIS America bekend gemaakt dat er een gelimiteerde oplage zal komen, de Musical Mayhem editie welke onderaan te bewonderen valt. In deze editie zit natuurlijk het spel, maar ook een muziek CD, een artbook en verschillende lapjes.

In het spel speel je als Annika, een kattenmeisje dat haar herinneringen kwijt is. In deze wonderlijke fantasiewereld ontmoet ze Giraffe, een wolvenjongen. Giraffe vraagt Annika om hulp; er liggen namelijk enkele sterfragmenten verborgen in de kerkers, een plek waar hij niet kan komen. Annika besluit hem te helpen: het startschot van een sprookjesachtig avontuur.

Giraffe and Annika zal op 28 augustus verschijnen in de Nintendo eShop. Bekijk hieronder de gelimiteerde uitgave.