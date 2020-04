Fire Emblem: Three Houses: de echte naam van Claude

De naam van een van de drie huisleiders in Fire Emblem: Three Houses blijkt niet zijn echte naam…

Een tijdje geleden was er een interview met twee producers van het spel. Toshiyuki Kusakihara en Genki Yokota. Die maakten bekend dat Claude, leider van het Golden Deer huis, eigenlijk geen Claude heet, maar dat het een alias was. Het had eigenlijk in het verhaal bekend gemaakt moeten worden, maar de producers konden geen goed moment vinden om dit geheim naar voren te laten komen.

Er was een moment gepland waar Nader, een man die Claude al langer kende, hem bij zijn echte naam zou noemen, namelijk ‘Khalid’. Hij komt oorspronkelijk uit Almyra, maar zijn grootvader is de leider van de Leicester Alliance in Fòdlan. Ook al neemt hij de taak van zijn grootvader over in het spel, zijn droom is nog altijd om de grenzen tussen Fòdlan en Almyra voorgoed kapot te maken. Zo kan hij echt zichzelf zijn en trots zijn op allebei zijn nationaliteiten.

