[Budget tip] Bulb Boy

Vind het licht in jezelf en geef je over aan de sfeer in dit geliefde indie horrorspel.

Op zoek naar een leuk spel om een avond mee te vullen, maar mag het niet te veel kosten? In deze rubriek geven wij je tips voor spellen waarvoor je niet te diep in je portemonnee hoeft te tasten maar welke zeker de moeite waard zijn. Wij proberen de spellen die wel heel goed scoren maar meestal niet snel te vinden zijn uit te lichten, zodat deze vergeten pareltjes toch nog een podium kunnen krijgen.

De budget tip van deze keer is Bulb Boy, een 2D-horrorgame uit 2016 over een jongen die een lamp heeft als hoofd. Bulb Boy heeft al veel awards gewonnen en dit is niet voor niks: het is een juweeltje in de indie spelletjes industrie met een meeslepend verhaal en een sfeer waar je helemaal in meegesleept wordt. Voor €7,99 is hij te koop in de eShop, je bent er zo’n 2 á 3 uur mee zoet.

Op een dag wordt Bulb Boy wakker uit een nachtmerrie, dan komt hij er achter dat zijn opa en hondje zijn verdwenen en dat Bulbhuis is overgenomen door buitenaardse monsters. Aan jou de taak om je familie te vinden en de angstaanjagende horrorfiguren te verslaan. Dit doe je door het oplossen van puzzels. Het ene moment gebruik je je hoofd om een deel in een kamer op te lichten terwijl je het andere moment samen met je hondje door de kamer vliegt om in de buik van een gruwelijk wezen terecht te komen. Elke scene is anders waardoor je je niet snel zult vervelen, zeer zeker een aanrader voor de horror fans dus!