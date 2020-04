Winnaar Animal Crossing: New Horizons prijsvraag

Welke DN’er begint er aan het eilandleven?

De afgelopen week kon je meedoen aan onze nieuwste prijsvraag. Niet zomaar een prijsvraag, we mochten namens Startselect namelijk een digitaal exemplaar van Animal Crossing: New Horizons verloten! Om mee te doen moest je antwoord geven op de volgende vraag: Hoe zou jouw dag op een onbewoond eiland eruit zien?

Een goed of fout antwoord was er niet en de winnaar is dan ook willekeurig getrokken, maar het was leuk om jullie creatieve antwoorden voorbij te zien komen. Nog belangrijker: wie heeft er uiteindelijk gewonnen? Namens heel Daily Nintendo feliciteren we: @marioluigi

We wensen je alvast enorm veel plezier met de game en zullen via een privé bericht contact met je opnemen. Het antwoord van @marioluigi op de vraag lees je hieronder:

Aangespoeld op een onbewoond eiland wordt ik op een dag gewekt door een briesje. “Wat is het koud hier!” denk ik dan. Tot mijn verbazing heb ik alleen een zwembroek aan. “Wat is er gebeurd?” Denk ik dan. Ik besluit eerst maar eens het eiland te gaan verkennen en op zoek te gaan naar een mooie plek waar ik mijn hutje van palmbladeren en bamboestokken te gaan bouwen. Ook wil ik een beekje of een meertje zoeken waar ik drinkwater vandaan kan halen en ga op zoek naar voedsel. Ik kom tot de ontdekking dat er niet veel voedsel te vinden Is. Alleen kokosnoten. Beh! Dan ga ik bij mijzelf na wat ik alle afgelopen seizoenen van Expeditie robinson heb gezien: wat aten zei ook alweer? Vis natuurlijk! Dus besluit een geïmproviseerde vishengel te maken en een visnet te vlechten.

Het is alweer eind van de middag. Wat vliegt de tijd toch snel! Ik besluit om een pan te maken van stenen en sprokkel wat hout en maak een kampvuur om de 2 vissen te koken die ik heb gevangen. De mooiste zon die ik ooit heb gezien gaat onder en ik besluit voordat ik ga slapen de sterrenhemel te onderzoeken. Want zeg nou zelf: zo’n mooie sterrenhemel kom je immers in een bewoonde stad niet vaak tegen. Daarna val ik in mijn gevlochten hangmat in slaap en droom van al mijn lieve mensen in mijn leven die ik zo ontzettend veel moet missen. Morgen ga ik proberen een vlot te bouwen zodat ik ooit weer terug kan waar ik vandaan kom.

Niets gewonnen? Hou Daily Nintendo dan goed in de gaten, regelmatig hebben we leuke prijsvragen voor jullie.