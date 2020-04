Switch-versie Vigor vergeleken met Xbox One-versie

Hoe groot zijn de verschillen?

Vigor is een gratis te spelen shoot ’n’ loot-game waarin je de Shelter bouwt in het naoorlogse Noorwegen. Het spel zal binnenkort naar de Nintendo Switch komen en momenteel is er een gesloten beta actief. Inmiddels duiken dan ook de eerste vergelijking op tussen de Nintendo Switch-versie versie en de Xbox One-versie. In onderstaand video worden beide versies met elkaar vergelijken.

In de game beleef je vuurgevechten voor 8-12 spelers terwijl je kostbare grondstoffen en waardevolle items plundert. Je bouwt je schuilplaats en cruciale uitrusting om zo een moedige Outlander in het naoorlogse Noorwegen te worden.