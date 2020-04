Nintendo: Maak Joy-Con niet schoon met alcohol!

Want in tijden van corona wil men zoveel mogelijk desinfecteren.

Nu het coronavirus bijna de hele wereld in zijn greep heeft, willen veel mensen zoveel mogelijk spullen schoonmaken en desinfecteren. Voor Nintendo Switch-gebruikers zijn de Joy-Con natuurlijk dé dingen die je, bij veel aanraken, schoon wilt houden. Doe dit echter vooral niet met alcohol, zo waarschuwt Nintendo. Je zou denken dat dit logisch is, niet voor iedereen.

Op de Japanse customer support Twitter pagina heeft Nintendo een waarschuwing geplaatst de Joy-Con niet met alcohol te reinigen. Volgens de Tweet zouden meerdere klanten gevraagd hebben of dit mogelijk is. Tevens liet Nintendo weten dat ook desinfecterende middelen zonder alcohol de Joy-Con kunnen beschadigen.

Recently, customers have been asking whether they can disinfect their Nintendo Switch consoles and Joy-Cons with alcohol. We’re very sorry to say please avoid using alcohol as it may cause the plastic parts to fade in color or deform.

We also cannot recommend using non-alcoholic disinfecting sheets, as depending on the ingredients, they may damage the plastic parts.