Nieuwe Arcade Archives-titels waarschijnlijk vertraagd door coronavirus

Gaat een wereldrecord verloren?

Elke week zien we er wel een verschijnen, maar Hamster – ontwikkelaar van de Arcade Archives-games – komt in de problemen door het coronavirus. Het bedrijf heeft inmiddels het Guinness Wereldrecord voor de meest opeenvolgende weken van eShop-game-releases. Op dit moment houden ze dit al meer dan 160 weken vol.

In de laatste uitzending van Niconico laat Hamster weten dat het anticipeert op veranderingen in zijn ontwikkelingsschema. CERO, het Japanse leeftijdsclassificatiebureau, is tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus, wat betekent dat sommige titels mogelijk niet de juiste classificaties kunnen ontvangen voor release.

Gaat hiermee het wereldrecord van Hamster verloren? Waarschijnlijk niet. Het bedrijf wil nog steeds zijn record behouden, maar het is mogelijk dat sommige games niet worden aangekondigd voordat ze worden uitgebracht.