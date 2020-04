Danger Scavenger komt naar de Switch

De cyberpunk actie rogue-like game moet deze herfst op de Switch verschijnen.

Ontwikkelaar Star Drifters heeft aangekondigd dat hun rogue-like actie game Danger Scavenger eind dit jaar naar de Switch komt. Hij zal eerder dit jaar eerst op PC verschijnen, maar komt in de herfst naar een aantal andere platformen, waaronder de Switch. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Danger Scavenger speel jij een Scavenger, een outcast die het niet eens is met de dystopische staat van de wereld. Met wonderbaarlijke skills en dodelijke efficiëntie vecht je al jaren tegen de hebzuchtige bedrijven die complete naties onder de duim houden. Maar de laatste tijd is er iets veranderd. De artificial Intelligence genaamd A.I.O.N.E heeft de situatie omgedraaid, en heeft de controle overgenomen. Overal ter wereld vechten robots nu tegen hun meesters, en ze zijn er behoorlijk goed in. Tijd voor de Scavengers om uit de schaduwen te komen en de A.I. eens te laten zien hoe gevaarlijk ze daadwerkelijk zijn.