Slepen en tillen: Moving Out krijgt nieuwe trailer

Wordt jij een goede verhuismeester?

De releasedatum van het aankomende spel Moving Out komt steeds dichterbij. In een nieuwe trailer welke Team17 heeft vrijgegeven, komt onder andere de Assist Mode voorbij. Moving Out is een knotsgekke verhuissimulator vol met humor. In het spel kun je alleen of samen met andere spelers hard werken en oefenen om een meester te worden in het verplaatsen van meubels, wie wil dat nu niet?

Vanaf 28 april zal Moving Out verkrijgbaar zijn voor de Nintendo Switch. Een nieuwe trailer kun je hieronder bekijken.