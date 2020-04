Meer duidelijkheid over release Burnout Paradise Remastered

Nog enkele maandjes wachten.

Burnout Paradise Remastered werd tijdens de laatste Nintendo Direct aangekondigd voor de Nintendo Switch. Tot nu toe wisten we alleen dat het spel ergens dit jaar moet gaan verschijnen, inmiddels is daar meer duidelijkheid over. Een exacte releasedatum is er nog niet, wel laat EA op hun website weten dat het spel in juni dit jaar moet uitkomen. Vanaf eind april zou het spel ook de pre-orderen moeten zijn in de eShop.

Burnout Paradise Remastered verscheen eerder al op onder andere de Playstation 4 en Xbox One. In de game scheur je erop los door hectische straten in het centrum tot wilde buitenwegen in de bergen. Stunts uitvoeren en van alles verwoesten staat centraal in deze arcade-driving game. Deze remaster bevat alle DLC uit het Year of Paradise, inclusief de Big Surf Island update. Ook heeft de game een flinke grafische update gekregen.