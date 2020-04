Lysium: Stardiver aangekondigd voor de Switch

Bekijk hier de trailer voor deze metroid achtige game.

Mawilo Studios heeft aangekondigd dat Lysium Stardiver, naast naar een aantal andere platformen, ook naar de Nintendo Switch komt. Het bedrijf doet dit in samenwerking met FDG Entertainment, bekend van o.a. Monster Boy en Oceanhorn. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken. De release datum is momenteel nog onbekend.

In Lysium: Stardiver speel je als rookie mechanic Samantha Krain, die haar eerste voorzichtige stappen neemt als officieel lid van een team space salvagers. Wanneer ze een enorme bergingsmissie krijgen aangeboden op een onbekende planeet ontstaat er echter al snel een race tussen verschillende teams, omdat iedereen de technologie die hier geborgen moet worden als eerste wil ontdekken. Is het geluk hier met het nieuw gevormde team of wacht hun verraad vanuit de schaduwen?