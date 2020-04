Galaxy Warfighter krijgt launch-trailer

Old-school actie in deze nieuwe shooter.

Joybits heeft een launch-trailer vrijgegeven van hun aankomende Nintendo Switch-titel Galaxy Warfighter, een old-school shoot ’em up welke vanaf 16 april te downloaden zal zijn in de eShop. In deze shooter neem je het met jouw ruimteschip op tegen grote hoeveelheden vijanden en daarvoor heb je verschillende wapens en power-ups tot je beschikking. In totaal staan er zo’n 100 harcore levels op je te wachten.

Galaxy Warfighter zal voor 6,99 euro verkrijgbaar zijn in de eShop. Wanneer je ‘m al voor de release besteld, krijg je 30% korting. De bijbehorende trailer kun je hieronder bekijken.