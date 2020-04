China verbiedt import Animal Crossing: New Horizons

Ook de merchandise mag niet meer worden geimporteerd.

Wereldwijd is Animal Crossing een groot succes, nergens is de game meer fysiek aan te slepen. Het is dan ook de ideale game om jezelf even van de realiteit af te schermen. In China is de game (nog) niet officieel uitgebracht, maar hij was wel via import te verkrijgen. Hier komt echter verandering in.

Bloomberg heeft namelijk laten weten dat het importeren van Animal Crossing: New Horizons in China op dit moment verboden is. Ook de Chinese marktplaats Taobao, van de internetgigant Alibaba, heeft instructies gekregen om niet alleen de import van de game, maar ook de import van alle merchandise stop te zetten. Een officiële reden voor dit verbod is niet gegeven. Er wordt echter vermoed dat dit verbod er is doordat de protesten die normaal in Hong Kong plaatsvinden, nu door het coronavirus plaatsvinden in deze game.