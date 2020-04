[Review] Exit the Gungeon

In 2017 konden we op de Switch de Gungeon betreden, maar vanaf dit jaar zullen we moeten vluchten in Exit the Gungeon!

Het vervolg van de geliefde titel Enter the Gungeon is nu ook beschikbaar op de Nintendo Switch. Exit the Gungeon, ontwikkelt door Dodge Roll, is een 2D-shooter. Ben je benieuwd of deze titel zich staande kan houden terwijl de Gungeon instort? Je leest het hier in deze review.

Gungeon

Het kan natuurlijk zijn dat je niet bekend bent met de Gungeon-spellen. In Enter the Gungeon betrad je kerkers die elke keer weer willekeurig gegenereerd werd. In het spel stonden het wisselen en diversiteit van de knotsgekke wapens centraal. De game bevatte ook veel woordgrappen die te maken hadden met pistolen.

Exit the Gungeon is een twin-stick shooter, dat wil zeggen je het spel met beide joysticks zult moeten spelen. Met de linker joystick bestuur je het personage, de rechterjoystick wordt gebruikt om je wapen te richten. Met de ZR-knop kan je schieten en met de R-knop kan je een voorwerp gebruiken welke alle kogels van je scherm verwijdert. Daarnaast is rollen erg belangrijk; door te rollen zul je geen schade oplopen als je een kogel raakt. Dit geldt ook voor springen, dat is namelijk een rol omhoog.

Exit the Gungeon biedt net als zijn voorganger een hoofdruimte waar je van karakter kan verwisselen. Je zult in deze ruimte later meer (terugkeerende) personages vinden, afhankelijk van de progressie die je maakt. Daarnaast zal dit gebied ook een kleine ruimte bevatten waar je kunt oefenen om nog beter te worden.

Veranderende wapens

In Exit the Gungeon keren de meeste features van het voorgaande spel terug. Het spel bevat nog steeds woordgrappen die je ogen stiekem laten rollen. De verschillende wapens zijn ook terug en deze zijn nu nog belangrijker dan eerst. Exit the Gungeon heeft namelijk ook vele speciale wapens. Je hebt bijvoorbeeld een normaal pistool, een raketwerper, maar ook komische wapens zoals het muziekpistool die muzieknoten in vier verschillende richtingen schiet en een strijdmiddel die de letters BULLET schieten. Je wapen zal dankzij de god Kaliber om de tijd automatisch wisselen. Deze functie is vaak erg leuk; het zorgt voor wat afwisseling van de moordtechnieken. Anderzijds zijn er ook slome wapens, of wapens die je onprettig vind. Met deze functie zit je dus tijdelijk vast aan dat wapen. Dan kan dat best frustrerend zijn, vooral in baasgevechten. Je weet dus nooit wat je krijgt en dat is prettig en onprettig tegelijk.

De baasgevechten zijn weer interessant; het is elk potje weer de vraag welke baas je nu weer voogeschoteld krijgt. De ene keer vecht je tegen een kat in een ruimteschip, de andere keer kan het maar zo zijn dat je het moet opnemen tegen een of ander bruut beest. De baasgevechten zijn erg leuk en origineel bedacht. Helaas biedt het spel mindere gevechten aan dan voorheen, wat zou kunnen komen door de andere gameplay.

Audiovisueel

Het spel oogt erg mooi op de Nintendo Switch. De stijl past ook goed bij het type game en natuurlijk bij zijn voorganger. De game speelt erg soepel in zowel handheld- als TV-modus. Ook over de muziek zijn verder geen opmerkingen, het past goed bij de verschillende momenten in het spel, maar is verder niet ontzettend bijzonder.

Conclusie

Exit the Gungeon is de opvolger van Enter the Gungeon. In plaats van dat je de Gungeon betreedt, zul je nu juist moeten vluchten. De besturing is ongeveer gelijk en is een echte twin-stick shooter. Het is wel duidelijk te merken dat het spel minder lastig is dan Enter the Gungeon. Dit kan komen door het verschil in gameplay, wat natuurlijk erg jammer is. Gelukkig blijft de hilariteit van de wapens en woordgrappen intact en is er dus genoeg te lachen. Exit the Gungeon is een prima spel voor de Nintendo Switch, maar kan zijn voorganger niet overtreffen.

Cijfer: 7,3