Nieuwe informatie over mythische Pokémon Zarude

De mythische Pokémon Zarude leert met level 90 een gloednieuwe aanval!

Zarude is de nieuwste mythische Pokémon, die een paar weken geleden aangekondigd is. Wanneer hij in onze spellen te bemachtigen is weten we nog niet. Wel krijgen we mondjesmaat wel steeds meer nieuwe informatie toegespeeld. Zo is er bekend gemaakt dat Zarude met level 90 een nieuwe aanval leert die nog niet eerder in de serie is verschenen, genaamd Jungle Healing.

Jungle Healing zorgt ervoor dat niet alleen Zarude, maar ook andere Pokémon die met jou team vechten hun HP terug krijgen. Ook worden alle status conditions hersteld, een hele handige tactiek dus als je niet teveel healing items wil gebruiken! Voor nu leert alleen Zarude Jungle Healing, maar het zou kunnen dat in de toekomst ook andere Pokémon het kunnen leren!

Er is nog geen informatie over wanneer Zarude naar het spel komt. Wel kunnen spelers in Japan een code krijgen als ze een ticket naar de nieuwe Pokémon film kopen, Pokémon the movie: Coco. Die code is in te wisselen tot midden juni, dus wij zullen nog even moeten afwachten. Tot die tijd valt er nog genoeg te doen, bijvoorbeeld shinyhunten of de Pokédex vullen!