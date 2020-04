Nieuw evenementtoernooi Super Smash Bros. Ultimate aangekondigd

Dit toernooi begint morgen!

Ook al is Super Smash Bros. Ultimate al anderhalf jaar geleden uitgekomen, de ontwikkeling voor dit spel ligt nog niet stil. Zo werd er laatst al een teaser vrijgegeven voor de eerste vechter van de tweede Fighter Pass en zijn er regelmatig spiritevenementen. Ook is er vanaf morgen weer een speciaal evenementtoernooi beschikbaar!

Dit nieuwe evenementtoernooi heet “Brawl of niets!” en staat dan ook in het teken van Super Smash Bros. Brawl. SSBB is de derde game in de Super Smash Bros.-reeks en kwam oorspronkelijk uit voor de Wii. Tijdens dit evenementtoernooi kun je alleen vechters, levels en voorwerpen gebruiken die in SSBB voorkwamen. Ook kun je weer spirits verdienen; des te verder je in het toernooi komt, des te beter de spirits zijn.