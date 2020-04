Levi’s x Super Mario kledingcollectie is nu uit

Hijs je in de kleren van je favoriete loodgieter!

De Levi’s x Super Mario collectie is eindelijk uit in Europa na een klein ophoud. De gehele cross-over collectie is via deze link te vinden.

Van hoodies tot shirts, overalls tot bandanas alles is in de stijl van Super Mario. Prijzen variëren van 130 euro voor een jeans/overalls tot 20 euro voor een tote bag. Neem jij een kijkje? Hieronder vindt je alvast een voorproefje van de collectie.

Wat vindt jij van deze soort cross-over kledinglijnen? Laat het ons weten in de reacties!