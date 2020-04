Echo wordt 14 april toegevoegd aan Overwatch

De 32ste Hero is nabij!

Afgelopen maart kondigde Blizzard aan dat Echo – een multifunctionele robot – toegevoegd gaat worden aan Overwatch als het 32ste speelbare personage. Echo was al een tijdje bekend als personage binnen het verhaal van de game en veel fans speculeerden dat ze ooit toegevoegd zou worden aan het speelbare rooster.

Echo is een echte jack of all trades in de game. Ze is ontzettend flexibel, maar wordt gekwalificeerd als een Damaga-Hero. Met haar Ultimate Ability kan Echo veranderen in een andere Hero en al zijn of haar krachten gebruiken, inclusief hun Ultimate. Vandaag kondigde Blizzard op het officiële Twitter-account van Overwatch aan dat Echo vanaf 14 april speelbaar is in alle versies van de game.