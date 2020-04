Clannad krijgt fysieke versie voor de Nintendo Switch

Beleef het dramatische verhaal nu op de Nintendo Switch

Limited Run Games heeft onlangs aangekondigd dat het fysieke versies gaat aanbieden van Clannad. Deze waren sinds kort exclusief voor Japan maar lijken nu ook naar de westerse markt te komen.

Pre-orders voor de fysieke editie zullen op 14 april live gaan.

Clannad gaat over een jongen genaamd Tomoya Okazaki die het leven niet meer zo ziet zitten. Tomoya’s moeder stierf toen hij nog maar 13 jaar was waardoor zijn vader hem moest grootbrengen. Dit ging niet altijd goed aangezien de vader meer aandacht schonk aan alcohol en gokken dan aan hem. Nadat zijn vader na een gevecht zijn kouder uit de kom haalt, waardoor hij niet meer kan spelen in het basketbalteam, is de band met zijn vader helemaal stuk. Zijn vader voelt een enorm gevoel van schuld die hij op een nogal aparte manier uit: hij doet tegen zijn zoon alsof hij een vreemde is. Dit zorgt ervoor dat Tomoya vaak tot laat weg blijft met zijn vriend, Youhei.

Het verhaal begint wanneer Tomoya een meisje leert kennen: Nagisa Furukawa. Ze moet het vorige studiejaar overdoen omdat ze door ziekte veel afwezig is geweest. Haar doel dit studiejaar is echter om lid te worden van de dramaclub op school. Helaas bestaat deze niet meer wanneer Nagisa weer op school verschijnt, omdat alle leden zijn afgestudeerd. Samen met Tomoya werkt ze er hard aan om een nieuwe drama club te starten. Dit is het begin van een mooie vriendschap.

