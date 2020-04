Bedenker Rhythm Heaven-serie wil nieuw deel voor de Switch

Krijgt de serie eindelijk weer een nieuw deel?

De Rhythm Heaven-serie is al een paar jaar stilletjes maar als het aan Tsunku, de bedenker van de Rhythm Heaven-serie, ligt dan zou hij graag een nieuw deel op de Nintendo Switch uitbrengen.

Tsunku laat via Twitter weten dat hij graag een nieuw spel op de console wil. Hij zou bovendien graag zien dat fans hun wensen over een nieuw deel uitspreken richting Nintendo. Hij vindt dat Rhythm Heaven en de Nintendo Switch een goede match zijn, omdat je het alleen of samen met familie en vrienden kunt spelen.

Het laatste Rhythm Heaven-spel was Rhythm Heaven Megamix. Die game kwam in 2015 uit in Japan, en in het westen in 2016. Zou jij graag een nieuw deel zien verschijnen?