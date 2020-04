A Fold Apart komt volgende week naar de Nintendo Switch

Vouwen tot het werkt!

Lightning Rod Games kondigde vandaag aan dat het spel A Fold Apart vanaf 17 April beschikbaar is in de eShop. A Fold Apart gaat over de ups en downs van een koppel met een lange afstandsrelatie. Om de downs te overbruggen moet je de wereld vouwen tot ze toch dichter bij elkaar kunnen zijn.

Het spel bevat 50 papier-achtige puzzels waarin je het koppel door middel van vouwen dichterbij elkaar moet brengen. Kies het koppel dat je wilt spelen en beleef het verhaal van beide kanten.

Bekijk de launch trailer van A Fold Apart hieronder: