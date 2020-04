MicroMan komt volgend jaar naar Nintendo Switch

Glob Games Studio heeft bekend gemaakt dat hun actiespel MicroMan binnenkort naar verschillende platforms komt, waaronder ook de Nintendo Switch.

MicroMan gaat over een man, die door een ongelukje in een laboratorium zo klein is geworden als een insect. Het doel van het spel is om de hoofdpersoon weer naar zijn normale grootte te krijgen. Dit avontuur wordt je natuurlijk niet makkelijk gemaakt!

Vecht tegen absurde eindbazen zoals mieren, kikkers en egels, of vlieg naar je bestemming op een vlinder! Microman belooft een avontuurlijke en leuke sfeer te hebben, samen met een interessante visuele stijl en goede audio.

Microman komt in de tweede helft van 2021 uit. Hier vast een trailer voor als je al benieuwd bent!