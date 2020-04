Een eerste blik op The Last Campfire

De eerste minuten aan footage zijn te bewonderen.

Hello Games heeft een video vrijgegeven waarin we de eerste gameplay beelden te zien krijgen van The Last Campfire, de nieuwste titel waar de makers van No Man’s Sky. Deze zomer moet de game verschijnen voor de Nintendo Switch. Het spel wordt een puzzel platformer waarbij emoties een grote rol zullen gaan spelen.

Dit avontuur gaat over een mannetje die verloren lijkt te zijn in de wereld, hij is op zoek naar de zin van het leven terwijl hij allerlei puzzels moet oplossen. Terwijl je dwaalt door de wereld, ontdek je nieuwe geheimen en ontmoet je verschillende personages in het spel. Jouw einddoel is om The Last Campfire aan te steken.

Onderstaande beelden zijn niet van de Switch-versie maar geven je wel een goede indruk van de game.