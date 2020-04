[Review] Cat Girl without salad: Amuse-Bouche

Kawaii reis door de ruimte, inclusief ‘Giant Space Cow’

Cat Girl without salad: Amuse-Bouche is een nieuwe titel van de makers WayForward en is uitgegeven door Humble Bundle. Met deze game introduceert WayForward een nieuwe franchise. Hoe pakt deze uit?

Schattig, maar dodelijk.

De hoofdpersoon is Kebako, een intergalactische vrouwelijke premiejager met een felroze kostuum met katten-oortjes. Haar doel is om de schurken van het heelal een lesje te leren, nadat ze zich door een zee van tegenstanders heeft weten te vechten.



Kebako’s karakter komt overeen met haar verschijning: vrolijk en vooral érg aanwezig. Haar hulpje, die op een schermpje zichtbaar is en haar door dit avontuur heen sleept, is haar huisdier -een kat natuurlijk- genaamd Squidder. Hij geeft haar informatie over de tegenstanders waarmee ze wordt geconfronteerd. Het enthousiasme van dit duo spat van het scherm en is erg aanstekelijk, mits je je niet te veel ergert aan het lage niveau van Kebako. Ze is namelijk duidelijk niet het meest pientere personage die je bent tegengekomen. Er wordt verder een hoop humor gebruikt in het spel, wat ik zelf altijd wel kan waarderen. Zo zal je ook een ‘Giant Space Cow’ tegenkomen, gewoon omdat het kan.

Een mix van allerlei genre’s

Hoewel je overduidelijk in een actie-schietspel bent beland, willen de makers de speler graag een geschiedenislesje leren: een les over verschillende genre’s en stijlen in games van de afgelopen decennia.



Tijdens jouw reis door het heelal kom je erg veel verschillende tegenstanders tegen: van katten in ufo’s tot krokodillen en van vleermuizen tot ‘space invader’ figuurtjes. Jouw gezondheid bestaat uit een aantal hartjes, die je kan aanvullen door het eten van fastfood. Wanneer je een salade eet verlies je een hartje. Daarnaast valt er af en toe een cassette uit een vijand waarmee je nieuwe aanvallen krijgt. Zo bestaat er een aanval met een platform runner, een soort pac-man, je kan een RPG keuzemenu krijgen of wellicht een bubble-shooter. Het voelt erg nostalgisch aan om weer eens terug te denken aan de klassiekers waarop deze aanvallen zijn gebaseerd. Alles ziet er bovendien verzorgd uit met passende muziek.

Helaas erg kort

Dit avontuur bestaat uit 3 levels die allemaal een verschillend niveau hebben. Elk level speelt zich af in een ander heelal en heeft een andere schurk als eindbaas. Zo kom je in het eerste level in de ‘Radical Galaxy’ een ex-liefde tegen van Kobeko, mag je het in het ‘RPG’-heelal opnemen tegen een gefrustreerde chef-kok waar je ooit in opleiding was en bevindt de laatste eindbaas -genaamd Ramiko- zich in het heelal gebaseerd op het Japanse kawaii. Ondanks dat het derde niveau een grote uitdaging is (ik heb hem meerdere keren opnieuw moeten proberen) viel het erg tegen dat dat het einde van het spel al was, inclusief extra pogingen ben je wellicht een karige 1,5 á 2 uur bezig met dit spel voordat de aftiteling verschijnt.

Conclusie

Met de besturing, muziek, grafische vormgeving en originaliteit is niks mis. Cat Girl without salad: Amuse~Bouche neemt je letterlijk mee op reis door verschillende genre’s in spellen door de decennia heen, terwijl je geen moment rust hebt. Je bent continu aan het schieten zonder dat het gaat vervelen, terwijl je ook nog probeert te letten op het verhaal zelf. Echter is het erg jammer dat het spel zo ontzettend kort is, hierdoor zijn de levels qua niveau te snel opgebouwd en zit je voor je het weet al naar de aftiteling te kijken.

Eindcijfer: 7