Lego Super Mario vanaf augustus te koop

Super Mario LEGO-sets verschijnen deze zomer.

Afgelopen maand kondigde Nintendo en The LEGO Group officieel hun samenwerking aan in de vorm van LEGO Super Mario. De eerste LEGO-sets van beide bedrijven zijn een combinatie van traditionele LEGO-bouwwerken en een videogame-achtige, interactieve speelervaring. Inmiddels is ook duidelijk wanneer we hiermee aan de slag kunnen.

Vandaag heeft de LEGO-groep namelijk laten weten dat de sets binnen enkele dagen te pre-orderen zijn en dat we er op 1 augustus mee aan de slag kunnen gaan. Het gaat om een set van drie bouwpakketten, die tegelijkertijd in de winkels komen te liggen. De Mario Starter Course zal verkrijgbaar zijn voor €60 en een uitbreidingspakket met piranhaplant voor €30 euro. Tot slot zal het pakket met Bowser’s Castle €100 gaan kosten.

De verschillende pakketten richten zich op kinderen vanaf zes jaar, welke met de Super Mario LEGO-sets hun eigen levels kunnen bouwen en allerlei interactieve ervaringen kunnen beleven. Enkele afbeeldingen zie je hieronder.

Heb je al meegedaan aan onze Animal Crossing: New Horizons prijsvraag? Klik hier om te lezen hoe je kans maakt op de game!