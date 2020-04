Disco Elysium komt naar de Switch

Ga jij deze prijswinnende game op je Switch spelen?

Disco Elysium, de veelgeprezen RPG van ZA/UM’S RPG komt naar de Nintendo Switch. De ontwikkelaar heeft vandaag zijn plannen voor een port onthuld tijdens BBC’s Game On-podcast.



Aan art director van de game, Aleksander Rostov, werd gevraagd of een Switch-port in de huidige plannen zat. Hij antwoordde dat het interview hem precies op dat moment onderbrak om ontwerpdocumentatie te schrijven voor de gebruikersinterface en invoersystemen voor de Switch-port. Hoofd verhaalschrijver Helen Hindpere voegde hieraan toe: “Ik denk… ja, het gaat binnenkort gebeuren.”



Disco Elysium wordt door de ontwikkelaar beschreven als “een baanbrekend open wereld RPG”. In de game ben je een detective met een uniek vaardigheidssysteem en ondervraag je vele personages, los je moorden op of neem steekpenningen aan. Je kunt een grote held worden, of een vreselijke slechterik.



Wanneer Disco Elysium precies verschijnt, is nog niet bekend. Hieronder kun je alvast de lanceringstrailer bekijken van de game.