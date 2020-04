Gerucht: Resident Evil 8 komt volgend jaar

Kunnen fans van de populaire horror-serie volgend jaar met een nieuw deel aan de slag?

Volgens de meest recente geruchten werkt Capcom momenteel druk aan Resident Evil 8 om deze volgend jaar te releasen. Het zou dit keer gaan om een first-person titel, welke ergens in 2021 voor de huidige alsmede volgende generatie consoles moet verschijnen. Dit nieuwste deel zou bovendien flink wat veranderingen met zich gaan meebrengen.

Dit nieuws meldt Video Game Chronicle, welke hiermee bevestiging zouden hebben gekregen op wat AestheticGamer aka Dusk Golem op Twitter liet weten over de game. Oorspronkelijk plaatste Dusk Golen onderstaand bericht op Twitter:

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I’ve needed to clear some stuff up. “Resident Evil 2021” is Resident Evil 8, but it wasn’t always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3.