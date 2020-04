[DN’s Five] Vervolgen waar we al zo lang op wachten

Spellen waarbij we (of ik alleen) al veel te lang op een vervolg wachten

Onlangs introduceerde ik een gloednieuwe rubriek op Daily Nintendo: DN’s Five. In deze rubriek ga ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd voorzien van verschillende lijstjes met een top 5. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven.

Welke lijstjes kun je zoal verwachten in de DN’s Five? Dat verschilt per week en kan behoorlijk uiteenlopend zijn. Denk aan een lijstje met beste eindbazen ooit, de slechtste games aller tijden, noem het maar op. Deze week de vijf vervolgen waar ik enorm naar uitkijk én die vaak, waarschijnlijk en helaas, nooit meer gaan komen

5. Geist 2

Misschien verklaar je me compleet voor gek, maar Geist is nu echt zo’n spel waarvan ik enorm benieuwd ben hoe een tweede deel zou kunnen uitpakken. De game kon de verwachtingen destijds misschien niet helemaal waarmaken, maar dat kwam toch vooral doordat de game behoorlijk werd gehyped als een originele shooter voor de hardcore-gamers met een GameCube. En met het tekort daarvan op de paarse kubus waren de verwachtingen oneerlijk hoog. Het hele idee van Geist was echter erg interessant en kan nog steeds als basis dienen voor een tweede (en beter) deel. In Geist ben je een spook dat objecten en tegenstanders over kan nemen. Zo werd deze eigenlijk best leuke first-person shooter afgewisseld met interessante puzzels, iets wat ik op de Switch best graag zou willen zien!

4. Wave Race

Tot de laatste versie op de Gamecube was Wave Race een van de populairdere series van Nintendo. Zowel de Nintendo 64 als de Gamecube kregen op de release een versie voorgeschoteld en ook op de Game Boy was de serie aanwezig. Diezelfde leuke arcade-achtige gameplay maar nu ook online én HD-rumble; dat zou toch een perfect tussendoortje zijn op de Nintendo Switch?

3. Killer 8

Een in mijn mening enorm bijzondere game op de GameCube was Killer 7. Het spel had een prachtige stijl en een verhaal dat je pas aan het einde echt begreep. Vijanden die zichzelf het liefst vlak voor je gezicht opblazen en telkens kiezen met welk personage je zelf verder speelt. Met bijzonder veel bloed en interessante personages bleek Capcom hiermee een onwijs vette game te hebben afgeleverd. Het was tevens Suda51’s eerste game die buiten Europa verscheen. Inmiddels is de intentie uitgesproken om een remaster te willen maken en in No More Heroes zagen we al eens wat referenties langskomen, over een nieuw deel is helaas al veel te lang niks bekend.

2. Eternal Darkness 2

Eternal Darkness was een pareltje op de GameCube. Een onwijs goede horror game met een diepgaand verhaal, originele gameplay en voldoende schrikmomenten. En wat we vooral niet mogen vergeten aan deze game is natuurlijk de Sanity-meter: hoe lager deze meter, hoe gekker je wordt. Je hoofd valt er plotseling af, kamers zijn ondersteboven, vrouwen die constant gillen van angst, het kon zo gek niet of de game toverde het naar voren. De game werd in de media beloond met prachtige cijfers en staat bij mij al veel te lang hoog op het lijstje spellen waarvan ik zo graag een vervolg zou zien.

1. Beyond Good & Evil 2

Het is inmiddels niet meer de vraag of Beyond Good & Evil een vervolg krijgt, want die gaat er komen. Fans hebben echter al heel lang gewacht op een vervolg van deze geweldige game. Het diepgaande verhaal, de personages die zo bijzonder en diepgaand waren, de afwisselende gameplay, mooie omgevingen en de rustgevende muziek zorgden voor een enorm goede en geliefde game. Na jaren van onduidelijkheid, lijkt het er nu dan toch echt op dat we dit jaar met het tweede deel aan de slag kunnen. Dit neemt niet weg dat het veel te lang heeft geduurd natuurlijk. Een kleine pleister op de wond: de game komt ook naar de Switch!