Animal Crossing New Horizons update 1.1.4 is uit

Dit is er veranderd.

Afgelopen dagen zijn er al meerdere updates uitgekomen voor Animal Crossing: New Horizons die verschillende bugs hebben opgelost. Vandaag is alweer de volgende update verschenen onder versienummer 1.1.4. Op dit moment zijn de veranderingen alleen nog maar in het Japans beschikbaar, maar dankzij OatmealDome weten we wat er is veranderd:

Flick geeft nu het juiste opgezette model voor de “Platinum Kogane”

Tot en met 11 april verschijnen er minder paaseieren

Op 12 april kun je de paaseieren makkelijker verkrijgen

Als je aan het vissen bent, hoef je dus niet meer bang te zijn dat je constant een paasei vangt! Dit is ook ideaal voor het vistoernooi van 11 april. Verder moet je deze nieuwste update downloaden als je online wilt in Animal Crossing om bijvoorbeeld vrienden te bezoeken.