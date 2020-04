Resultaten van de nieuwste Party Crash van ARMS

Het duel ging tussen Spring Man en Ribbon Girl.

In het spel ARMS zijn de ‘Party Crashes’ weer terug gekeerd. De game is nu namelijk tijdelijk gratis speelbaar voor Nintendo Switch Online-bezitters. Hiermee zijn dus ook de Party Crash-evenementen terug, welke vorig jaar in juni voor het laatst gehouden werd. In de afgelopen strijd ging het tussesn Spring Man en Ribbon Girl, maar Spring Man gaat er met de winst vandoor. De resultaten zaten wel erg dichtbij; Spring Man won met 52% ten opzichte van de 48% van Ribbon Girl.