Megadimension Neptunia VII komt deze zomer naar de Nintendo Switch

De godinnen van videogames zijn terug!

Een paar dagen geleden kwam Megadimension Neptunia VII uit de voor de Japanse eShop. Er was toen helaas nog geen sprake van een Westerse releasedatum. Gelukkig kondigde de uitgever/ontwikkelaar, Idea Factory, aan dat we deze titel deze zomer in de Westerse eShop kunnen verwachten. Verder is alle DLC naast “Million Arthur”, verkrijgbaar als add-on in de eShop op de releasedatum van het spel.

In Megadimension Neptunia VII speel je als de godinnen van de wereld Gamindusti. Helaas zijn de inwoners sinds het aanbreken van de ”CPU Shift” periode niet al te blij meer met de godinnen. Vooral niet als er slechte geruchten beginnen rond te spoken over de meiden. Neptune en de andere zijn bang dat de inwoners snel nieuwe leiders willen die zullen leiden over de Gamindustri. Alsof dit nog niet erg genoeg was, verdwijnen Planeptune, Neptune en Nepgear naar een andere wereld genaamd de “Zero Dimension”. Deze wereld is langzaam op zijn einde aan het lopen, kunnen de meiden hier een stokje voor steken en Zero Dimension redden?

Bekijk hieronder een paar screenshots van het spel: