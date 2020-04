Meer informatie over Sea of Stars bekend

in-game cinematics, alternatieve eindes en meer!

Sea of Stars is een turn-based RPG waarin je speelt als de twee ”Children of Solstice”. Een kind bezit de kracht van de maan en de ander bezit de kracht van de zon. Deze krachten moeten ze samen bundelen om een kans te maken tegen de kwaadaardige alchemist genaamd “The Fleshmancer”.

Het spel zijn voornaamste inspiratie ligt in de RPG’s van de jaren 90 en vindt plaats als een prequel in hetzelfde universum dan The Messenger.

Sea of Stars doet het heel goed op Kickstarter en heeft dankzij dit een aantal stretch goals behaald. Deze stretch goals bevatten onder andere Single Player+, een bonus dungeon, in-game cinematics, New Game+, een alternatief einde en een achter de schermen documentaire is in de maak. Deze documentaire zal gaan over het design proces achter het spel Sea of Stars en hoe ze bepaalde doelen binnen het project hebben gerealiseerd.

Vroege vogels van de kickstarter kunnen ook nog een Limited fysieke editie krijgen waarvan de boxart is gemaakt door de artiest Bryce Kho. Deze editie is enkel beschikbaar voor de kickstarters van het project en is hieronder te bekijken.

Er zijn nog 12 dagen waarin je dit project kunt steunen en je exclusieve goodies kunt claimen. De link naar de Kickstarter vindt je hier.