Borderlands en Bioshock-titels ook los verkrijgbaar in de eShop

Fysiek in de vorm van bundels, ook los in de eShop.

Ontwikkelaar 2K onthulde tijdens de afgelopen Nintendo Direct mini flink wat titels welke naar de Nintendo Switch komen. 2K brengt binnenkort namelijk een aantal van zijn populairste series naar de Switch. Borderlands, XCOM en Bioshock zullen allemaal naar de hybride console van Nintendo komen. Tot nu toe was alleen bekend dat de Borderlands- en Bioshock series in verzamelingsvorm verschijnen, maar de titels zullen ook los te koop zijn.

Goed nieuws dus voor als je alleen geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld BioShock 2. Of misschien wil je alleen de originele Borderlands aanschaffen? Switch-bezitters kunnen alle titels in de BioShock- en Borderlands-collectie afzonderlijk aanschaffen in de eShop, zodat je de titels die je digitaal wilt kopen kunt kiezen.

Op 29 mei zullen de verschillende series hun opwachting maken op de Nintendo Switch.