Kit en Krysta tonen hun Animal Crossing-eiland in nieuwste Nintendo Minute

De nieuwste Nintendo Minute kun je hieronder bekijken!

In de Youtube-serie Nintendo Minute staat elke episode in het teken van een Nintendo-gerelateerd onderwerp. Ook deze week zijn Kit en Krysta weer aanwezig om je te vermaken met een gloednieuwe episode, welke deze keer in het teken staat van de net verschenen Switch-titel Animal Crossing: New Horizons.

In deze nieuwe aflevering tonen Kit en Krista hun eigen eiland. Ben je benieuwd hoe die eruit zien? In de Nintendo Minute hieronder nemen ze ‘m met je door.