HyperParasite launch trailer

De game is vanaf nu beschikbaar!

Rogue-lite twin-stick shooter/brawler HyperParasite is gisteren verschenen op de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft Troglobytes Games een launch trailer online gezet, waarin je nog even al de actie die deze game biedt kan bekijken. De video kun je hieronder bekijken.

HyperParasite speelt zich af in een wereld die Wereld Oorlog III heeft meegemaakt. Het gevolg daarvan is dat de wereld is veranderd in een dystopia, die veelal de stijl van de jaren 80 heeft overgenomen. Jij speelt een agressieve parasiet, die de ziel van mensen overneemt en hun lichaam gebruikt om zoveel mogelijk schade aan te richten. Je gaat in deze game dan ook niet op zoek naar wapens om die gekke eindbaas te verslaan, je gaat op zoek naar personages die je kunt gebruiken. Met meer dan 60 verschillende classes ben je daar wel even zoet mee! De game bied verder 13 game levels en zal zowel single player als multiplayer gespeeld kunnen worden.