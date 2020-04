E3 2021 krijgt een datum

E3 2020 gaat helaas niet door, maar het evenement heeft voor volgend jaar al een datum ontvangen.

E3 blijft een bijzondere tijd voor games en gamers. In een week tijd (EA Play en de conferenties meegeteld) wordt er een enorme lading informatie onthuld over aankomende games en hardware. Helaas heeft het coronavirus dit jaar roet in het eten gegooid waardoor de show is afgezegd. The ESA heeft echter gezegd in een digitale vorm dit jaar door te willen gaan.

Vannacht heeft de lobby-organisatie ook al meteen de data van de show van volgend jaar onthuld. E3 2021 zal van 15 tot en met 17 juni zijn en zal “reimagined” worden. Wat dat precies inhoudt en of de show weer in Los Angeles zal zijn is niet bekend.