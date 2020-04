[Budget tip] Wargroove

Zin in een nieuw spel maar heb je weinig geld? Daily Nintendo biedt uitkomst.

In het weekend heb je heerlijk de tijd om volop te gamen, maar dat is natuurlijk niet gratis. In onze nieuwe rubriek budget tips, schotelen we je elke week een spel voor welke je voor een prikkie kunt krijgen, maar wel écht de moeite waard is. Ongetwijfeld zal het niet elke week jouw ding zijn, ook voor jou zal er vast een keer wat leuks tussen zitten! De ene keer zullen we een spel in de schijnwerpers zetten die in het algemeen al goedkoop is, de andere keer een spel die inmiddels flink is afgeprijsd.

Onze budget tip van deze week: Wargroove

Normaal koop je ‘m voor net geen 17 euro in de eShop maar zo af en toe kun je ‘m nog net iets goedkoper scoren tijdens een sale in de eShop. Op moment van schrijven ligt ‘ie bovendien ook voor nog geen 12 euro op je te wachten. En zeker voor diegene die al zolang aan het wachten waren op een nieuwe Advanced Wars -game, is Wargroove de perfecte oplossing! Hoewel Wargroove ook verschillende originele dingen met het genre doet, lijkt het ook wel heel erg veel op Advanced Wars. En dan heb ik het zowel over de stijl van de game, de gameplay alsmede de humor die het spel kent. Speel de game en je denkt zeker: “dit lijkt toch wel heel erg op Advance Wars!”.

En da’s natuurlijk helemaal niet erg. Advanced Wars blijft gewoon een enorm vette serie, welke ik persoonlijk onwijs veel heb gespeeld op de GBA maar ook de Nintendo DS. Wargroove weet dan ook precies dat gat te vullen wat Advance Wars voor fans achter liet. En voor een zeer schappelijke prijs kun je flink wat uren zoet zijn met de game. Dan hebben we de DLC daarin nog niet eens meegerekend. Nog steeds niet overtuigd dat dit een aanrader is? Ook wij waren al enorm lovend over de game in de review. Laat ook gerust onderstaande trailer je eens overtuigen.