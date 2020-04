[Prijsvraag] Win Animal Crossing: New Horizons

Maak kans op het nieuwste deel in de Animal Crossing-serie, perfect voor tijdens dagen thuis!

Animal Crossing: New Horizons verscheen onlangs voor de Nintendo Switch en wordt momenteel door veel fans volop gespeeld. Heb jij de game nog niet maar wil je ‘m wel graag? Dan hebben we goed nieuws voor je. In samenwerking met onze goede partner Startselect mogen we namelijk 1x een digitale versie van Animal Crossing: New Horizons verloten. Startselect is Europa’s grootste aanbieder van mobiele en game-tegoeden, giftcards, abonnementen en digitale games.

Wat moet je doen om kans te maken op de game? We vragen je in de vorm ven een reactie antwoord te geven op de volgende vraag: Hoe zou jouw dag op een onbewoond eiland eruit zien?

Meedoen kan tot en met 10 april. Een antwoord kan niet ‘goed’ of ‘fout zijn’. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.