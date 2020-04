Ballonnen glitch in Animal Crossing: New Horizons gefixt

De glitch die ballonnen liet verdwijnen in Animal Crossing is gemaakt!

Met de start van het Bunny Day event in Animal Crossing New Horizons, kwam ook een nieuwe glitch in het spel. Er verschenen meer ballonnen, maar zodra je er 300 kapot had gemaakt en daarna Nook Miles voor de mijlpaal claimde, kwamen er geen ballonnen meer (zie hier het artikel over de glitch).

Gelukkig is er vandaag een update uitgebracht waarin deze glitch zich niet meer voordoet, en spelers nog volop kunnen genieten van hun Bunny Day cadeautjes. Happy crafting!