[Review] Shinsekai Into the Depths

Een duik in het diepe, welke je niet snel zult vergeten!

Op de dag dat Apple Arcade gelanceerd werd, konden mensen met een Apple-apparaat meteen aan de slag met Shinsekai: Into the Depths. Deze actie avonturengame, welke zich onder water afspeelt, werd eind vorig jaar goed ontvangen. Voor Apple Arcade betaal je €4,99 per maand voor het spel, maar op de Nintendo Switch is dat eenmalig €19,99. Is Shinsekai: Into the Depths op de Switch wel zijn prijs waard? Je leest het in deze review.

Ontdek wat de grote oceaan te bieden heeft.

Omdat de continenten zijn bedekt met ijs, ben je gevlucht naar de oceaan, waar je een nieuw leventje hebt opgebouwd. Toch ben je bovenaan het zeeniveau ook niet voor altijd veilig. Omdat het ijs nu ook je nieuwe leefomgeving heeft aangetast, ben je genoodzaakt dieper de oceaan in te gaan.

Het eerste stukje van de game dient als een soort tutorial en hier leer je dus de basis van het spel. Elke keer als er iets nieuws gebeurt, wordt er uitgelegd wat er moet worden gedaan. Omdat er in het begin veel objecten en obstakels zijn, leer je in de eerste paar minuten vrijwel alles wat de game te bieden heeft. Mocht je trouwens iets vergeten zijn, geen paniek. Er is namelijk altijd nog de mogelijkheid om alle informatie nogmaals terug te lezen. Alle uitleg is overigens volledig in het Nederlands en daardoor nog makkelijker te begrijpen.

Omdat je onder water zit moet je natuurlijk wel op je zuurstofreserves letten. Mochten deze toch opraken, dan begin je weer vanaf het voorgaande punt waar je voor het laatst de game opgeslagen hebt. Gelukkig zijn er genoeg opslagpunten en luchtbubbels aanwezig zodat je weer even op adem kan komen. Toch zegt dit niet dat je altijd vlekkeloos rond kan lopen, want dat is ook zeker niet het geval.

Shinsekai: Into the Depths heeft helemaal z’n plekje gevonden op de Nintendo Switch. De titel speelt zowel in handheld als op het grote scherm lekker weg, en je zult er vele uren speelplezier van hebben. Gelukkig doet de game er ook alles aan om het interessant te houden. Er zijn namelijk verschillende grote zeewezens waar je het tegen op moet moet nemen, vele doorgangen en uiteindelijk zul je een voertuig vinden waarmee je jezelf zonder moeite in de diepe oceaan kunt voortbewegen.

Grondstoffen zijn erg belangrijk.

Omdat het ontdekken van de oceaan in Shinsekai: Into the Depths centraal staat, valt er enorm veel te zien en te vinden. Denk aan grote standbeelden op de achtergrond, verschillende vissen, koraal, en zelfs kapotte bouwwerken die zijn achtergelaten. Ook zijn er zeewezens die jouw aanwezigheid niet heel prettig vinden, deze zul je dus dood moeten maken. Als je deze wezens vermoordt, krijg je grondstoffen, maar dit niet de enige manier om ze te bemachtigen. Je kunt grondstoffen namelijk ook in planten en rotsen vinden. Als je grondstoffen uit een plant wilt halen hoef je er alleen maar langs te lopen, maar om het uit een in een rots te halen moet je eerst een grondslag uitvoeren. Door die slag komen er geluidsgolven vrij waardoor je op de kaart kunt zien waar het mineraal verborgen zit.

Grondstoffen verzamel je zodat je je pak kunt verbeteren. Door dit te doen kun je bijvoorbeeld voor een langere tijd rotsen beklimmen, minder snel schade oplopen, meer zuurstof opslaan of nog dieper de oceaan in gaan. Ook is het mogelijk om met grondstoffen gereedschap te maken waarmee je zuurstoftanks kunt repareren en deze bij kunt vullen. Maar je kunt er ook wapens mee maken, zoals pijlen. Deze zul je hard nodig hebben om de zeewezens makkelijker van een afstand te verslaan. Let dus goed op voor wat je de grondstoffen gebruikt.

Audiovisueel:

Als je Shinsekai Into the Depths opstart wordt er meteen aangeraden om een koptelefoon te gebruiken, en dat is niet voor niks. De muziek die gebruikt wordt in dit spel is prachtig en rustgevend. Als je dan je koptelefoon opzet komen de hoge en lage tonen nog beter over. Ook is er HD-rumble aanwezig wat de impact van het spel nog groter maakt. Wat natuurlijk niet mag ontbreken is de ademhaling van de aquanaut. Ondanks dat dit geluidseffect sterk overkomt, kan het op sommige momenten op je zenuwen werken.

Shinsekai Into the Depths ziet er echt prachtig uit en is ook nog eens zeer gedetailleerd. De rijke kleuren, luchtbubbels en de zwerige manier waarop de aquanaut beweegt zorgen ervoor dat het, samen met de audio, echt voelt alsof je zelf diep in de oceaan bent. Wat ik jammer vind is dat sommige textures er wat vlokkerig uitzien. Ondanks dat dit maar een klein minpuntje is, moeten we natuurlijk niet vergeten dat het hier om een titel gaat van maar €19,99.

Conclusie:

Als je van metroidvania’s houdt is deze titel absoluut z’n geld waard. De gameplay is erg uitgebreid waardoor je er heel wat uren zoet mee bent. Omdat er veel te ontdekken valt, zal het spel je niet snel vervelen. Shinsekai: Into the Depths is audiovisueel ook helemaal dik in orde en daardoor en genot om naar te kijken en luisteren.

Eindcijfer: 7,8