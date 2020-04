Nieuwe informatie vrijgegeven over Sword of the Necromancer

Deze game is vanaf 8 april te steunen via Kickstarter.

Ontwikkelaar Grimorio of Games en uitgever JanduSoft hebben meer informatie vrijgegeven over Sword of the Necromancer. Afgelopen september was dit spel al aangekondigd, nu is bekend gemaakt dat je dit spel vanaf 8 april kunt steunen via Kickstarter. Naast de Nintendo Switch komt deze game ook nog uit op de PlayStation 4, Xbox One en pc.

Sword of the Necromancer is een dungeon-crawler actie RPG en is geinspireerd door spellen als Enter the Gungeon en 2D Zelda-spellen. In Sword of the Necromancer moet jij Tama helpen om Koko te redden. Koko is alleen nog te redden door genoeg zielskracht te verzamelen. Deze zielskracht kun je verkrijgen door de bewakers van de dungeon te verslaan met het verboden zwaard van de Necromancer. Durf jij alles op het spel te zetten om Koko te redden?