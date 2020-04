Going Under bekend gemaakt voor Nintendo Switch

De satirische dungeon-crawler komt naar de Nintendo Switch.

Team17 heeft samen met Aggro Crab Games bekend gemaakt dat het aankomende spel Going Under onder andere op de Nintendo Switch zal verschijnen. Het spel staat op de planning voor het derde kwartaal van dit jaar.

In de kleurrijke wereld van Going Under kruip je in de huid van Jackie Fiasco, een marketingsstagiair. In het spel zul je het opnemen tegen monsters en de CEO’s van de kwaadaardige tech gigant Cubicle. Je doet dit door verschillende kerkers te behalen. In deze kerkers is vrijwel alles je wapen, van bloembakken tot potloden tot laptops. Je zult in het spel ook vaardigheden kunnen vrijspelen om sterker te worden. Bekijk de trailer hieronder.