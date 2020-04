Glitch in Animal Crossing: New Horizons laat ballonnen verdwijnen

Zeker onhandig bij de voorbereidingen voor Bunny Day.

Spelers van Animal Crossing: New Horizons zijn inmiddels druk op zoek naar paaseieren in een nieuw evenement in de game dat loopt tot 12 april. Andere spelers lopen echter tegen problemen aan, want er lijkt een nieuwe, vervelende glitch te zijn ontdekt.

De glitch is opgemerkt door Reddit-gebruiker u/stellery en heeft invloed op de ballonnen met cadeautjes die zo nu en dan over je eiland vliegen. Een van de achievements in de vorm van het Nook Miles Program is om zoveel mogelijk van deze ballonnen kapot te maken, met een laatste beloning bij van 300 ballonnen. Het schijnt nu echter dat als deze mijlpaal is behaald, ballonnen niet meer verschijnen en spelers dus cadeaus mislopen.



Het probleem lijkt exclusief te zijn voor de eerste bewoner van het eiland, spelers die later zijn ingetrokken hebben dit probleem niet. Er wordt aangeraden om contact op te nemen met Nintendo als het probleem zich voortdoet. Op die manier kan hopelijk snel een update uitgebracht worden om dit probleem op te lossen.



De eerstvolgende update voor Animal Crossing: New Horizons staat al gepland voor midden april.

