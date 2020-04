[Review] Good Job!

Is dit Nintendo’s antwoord op Untitled Goose Game?

Jouw vader is de CEO van een immens groot bedrijf. Zelf word jij echter als onhandig gezien. Toch neemt jouw vader jou aan omdat hij vertrouwen in je heeft. Echter begin je wel helemaal onderaan de carrièreladder. Lukt het jou om omhoog te klimmen in deze nieuwe game van Nintendo?

Aan de slag!

Het bedrijf van jouw vader bestaat in totaal uit 10 verdiepingen. Op jouw eerste werkdag krijg je jouw werkspullen bij de receptie en mag je gelijk aan het werk op de eerste verdieping. Elk verdieping heeft zijn eigen thema, zo bestaat de eerste verdieping uit kantoren voor de financiële afdeling en is de afdeling logistiek te vinden op de tweede verdieping. Verder bestaat vrijwel elke verdieping uit drie normale levels en een promotielevel; je wil natuurlijk toch omhoog komen op die carrièreladder!

Elk level heeft zijn eigen doel, zo moet je bijvoorbeeld bij het eerste promotielevel een beamer neerzetten in het audiotorium. Dit klinkt echter makkelijker dan het is, de beamer staat namelijk op een boven verdieping die is afgesloten. Je hebt twee manieren om deze puzzels op te lossen; je kunt alles netjes afhandelen of je kunt ruig tekeer gaan. Waarom zou je die zware beamer netjes via de trap naar beneden halen als je hem ook door het raam zo het podium op kunt schieten? Er zijn in ieder geval genoeg oplossingen voor elk level. Wel krijg je aan het eind van elk level een beoordeling. Hierbij wordt er gelet op hoeveel tijd je aan een level besteed, wat de kosten zijn van jouw aangerichte schade en hoeveel glas je breekt. Mocht je kiezen voor de ruige oplossing, kun je jouw score aan het eind natuurlijk altijd nog verbeteren!

Zoek je hulpmiddelen bij elkaar

Zoals eerder gezegd heb je genoeg manieren om een puzzel op te lossen. Hiervoor krijg je ook genoeg hulpmiddelen bij elk level. Zo beschik je in sommige levels over een vorkheftruck waarmee je makkelijk containers kan verplaatsen of over een kraan. Hiermee kun je niet alleen containers makkelijk verplaatsen, maar je kunt ook een sloopkogel pakken om het hele bedrijf te slopen, mocht je toch niet zo’n leuke vader hebben. Ook kun je de brandslang pakken om snel de planten water te geven. Terwijl je dit doet, kun je de slang naar beneden richten. Als je dit uitprobeert, wordt dit klusje ineens een stuk leuker.

Verder heb je in elk level genoeg kleding wat je kunt verzamelen. Meestal is deze kleding super makkelijk te vinden, alleen kost het wel veel moeite om het te krijgen. Zo moet je meestal toch dingen slopen om die ene nieuwe bouwhelm te pakken te krijgen. Als je nieuwe kleding aantrekt, trek je jouw oude kleding uit. Via het menu kun je echter al jouw vorige kleding ook weer aantrekken zodat jij er tiptop uitziet om aan jouw volgende klus te beginnen!

Niet alleen jij ziet er tiptop uit…

De game zit grafisch goed in elkaar. Ook al lijkt het allemaal misschien een beetje simpel, je merkt wel echt duidelijk dat je in de omgeving bent van een bedrijf. Verder zijn de personages allemaal zwarte schimmen, maar hun reacties bij bepaalde gebeurtenissen zijn heel duidelijk door hun acties of doordat er bijvoorbeeld een uitroepteken boven hun hoofd verschijnt. Wel kan het af en toe voorkomen dat je middenin een tafel belandt en deze met jou mee beweegt. Je kunt jouw personage op dit soort momenten resetten, of je kunt de lol ervan inzien en het level proberen te halen met deze extra handicap. Dat laatste maakt het in mijn ogen juist leuker.

Ook op muzikaal gebied heb ik niks te klagen. Elk level heeft een achtergrondmuziekje, maar door jouw acties komt er nog heel veel geluid bij. Zo is er voor elke gebeurtenis nog een apart geluidje, of je nou glas breekt of in het water springt.

Uitkomst functioneringsgesprek

Good Job! is een spel wat op het perfecte moment is uitgekomen. Zeker in deze tijd kun je een spel gebruiken wat jou aan het lachen maakt; dat is iets wat Good Job! zeker doet. Daarnaast heb jij volledig de keuze of je de levels wilt behalen door alles rustig aan op te lossen of door het ruig te spelen. Doordat er meerdere manieren zijn om een level op te lossen, kan het ook zeker geen kwaad om deze meerdere manieren bij elk level te proberen. Good Job! is voor iedereen een aanrader!

Eindcijfer: 9.2