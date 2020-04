King’s Bounty 2 aangekondigd voor de Switch

1C Entertainment belooft verbeterde graphics en een dieper verhaal

Al vanaf 1990 is 1C Entertainment dé ontwikkelaar van de turn-based strategie spellen in de serie King’s Bounty. Ook Nintendo Switch fans kunnen in hun handjes gaan knijpen: in 2020 zal het vervolg van King’s Bounty op de hybride console verschijnen.

Red de wereld terwijl je rondreist in deze turn-based strategie RPG! Elke zet die je maakt heeft consequenties, waardoor je goed moet nadenken over jouw vervolgplannen. Tijdens het spelen ontwikkelen de personages in het spel, hierdoor is het de bedoeling om een nieuwe dimensie in het spel aan te brengen waardoor je je nog meer betrokken voelt bij jouw team.