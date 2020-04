Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche nu beschikbaar voor de Switch

WayForward brengt onverwacht vandaag een nieuwe game naar de Switch.

Het is vandaag weliswaar 1 april, maar dat weerhoudt Shantae-ontwikkelaar WayForward er niet van om een ​​gloednieuwe game voor de Nintendo Switch aan te kondigen en direct uit te brengen. Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche, een shoot’em up-game, is nu verkrijgbaar in de eShop.

In de game kruip je in de huid van Bounty Hunter Kebako. Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche 2D shoot-’em-up waarbij het de bedoeling is om alles wat in de weg zit kapot te schieten. Benieuwd geworden naar de game? Bekijk dan onderstaande trailer. Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche is voor iets meer dan 7 euro te downloaden in de eShop.