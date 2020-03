Trailer gelanceerd voor Grimvalor

Vanaf 7 april te koop in de eShop

Grimvalor is een actie platformer van Direlight in een duistere fantasiewereld. In dit spel boordevol hack-‘n’-slash actie zal je veel tegenstanders zoals draken tegen komen die je vol overgave met jouw zwaard een kopje kleiner mag maken, een voorproefje voor de (eind)bazen in het spel. Dit allemaal terwijl je de omgeving ontdekt van diepe grotten en donkere dungeons.



Grimvalor zal vanaf 7 april verkrijgbaar zijn om te downloaden in de eShop voor €12,99